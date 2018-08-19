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Расписание матчей
Германия. Кубок
Берлинер Динамо - Кельн
Берлинер Динамо - Кельн: обзор матча 19 августа 2018
Берлинер Динамо
19.08.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 9
Завершен
Кельн
21'
С. Теродде
34'
С. Теродде
41'
С. Теродде
58'
М. Риссе
61'
В. Косьелло
76'
С. Теродде
86'
Л. Шауб
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Берлинер Динамо - Кельн
86'
ГОЛ! 0:7!
Л. Шауб
76'
ГОЛ! 0:6!
С. Теродде
72'
Желтая карточка
М. Хегер
61'
ГОЛ! 0:5!
В. Косьелло
58'
ГОЛ! 0:4!
М. Риссе
41'
ГОЛ! 0:3!
С. Теродде
34'
ГОЛ! 0:2!
С. Теродде
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Теродде
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Берлинер Динамо - Кельн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Берлинер Динамо
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
1 : 3
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1/32 финала
Берлинер Динамо
0 : 6
07.08.2021
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Берлинер Динамо
1 : 9
19.08.2018
Кельн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Берлинер Динамо
0 : 2
14.08.2017
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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Берлинер Динамо
Кельн
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