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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Динамо Бт
Амкар-Пермь - Динамо Бт: обзор матча 02 февраля 2015
Амкар-Пермь
02.02.2015, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Динамо Бт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо Бт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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4 : 1
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3 : 0
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Амкар-Пермь
1 : 2
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Динамо Ставрополь
0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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Динамо Бт
- : -
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Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
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3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
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1 : 0
01.11.2026
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3 : 0
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1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
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