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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ордабасы - Дифферданж
Ордабасы - Дифферданж: обзор матча 01 августа 2024
Ордабасы
01.08.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 3
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Дифферданж
55'
А. Тагыберген
82'
В. Садовский
117'
С. Турсынбай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Дифферданж
ГОЛ!
В. Садовский
4:2
Пенальти не реализован!
E. Idrissi
Пенальти не реализован!
С. Турсынбай
Пенальти не реализован!
G. Bei
ГОЛ!
Б. Исламхан
3:2
ГОЛ!
G. Santos
2:2
Пенальти не реализован!
Ш. Умаров
ГОЛ!
R.
2:1
ГОЛ!
А. Абикен
2:0
ГОЛ!
Л. Квек
1:0
Замена
С. Астанов
️️️️
Режиналдо
120'
119'
Желтая карточка
G. Bei
Желтая карточка
К. Товар
118'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Турсынбай
117'
105'
+4
Желтая карточка
F.
Пенальти не реализован!
Б. Исламхан
105'
+4
105'
+2
Желтая карточка
R.
Желтая карточка
С. Турсынбай
90'
+6
88'
Замена
E. Idrissi
️️️️
D. Silva
ГОЛ! 2:0!
В. Садовский
82'
Замена
С. Турсынбай
️️️️
Т. Эрланов
81'
Замена
А. Абикен
️️️️
Е. Макаренко
78'
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Дарбо
78'
78'
Замена
G. Lixa
️️️️
G. Franzoni
75'
Замена
G. Santos
️️️️
F. Andrada
Замена
Ш. Умаров
️️️️
А. Беседин
61'
Замена
Б. Исламхан
️️️️
А. Тагыберген
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Тагыберген
Пас отдал
Режиналдо
55'
45'
Желтая карточка
G. Franzoni
Желтая карточка
И. Пластун
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Дифферданж
1
Felipe
ВР
20
Théo Brusco
ЦЗ
4
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
23
Rychelmy
ЦЗ
77
Leandro
ЦП
6
Diogo Silva
ЦП
8
Guillaume Trani
ЦП
21
Ludovic Rauch
ЦП
25
Geoffrey Franzoni
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Дифферданж
30
Rui Nibra
ВР
8
Fabio Cerqueira Martins
ЦЗ
22
Gonçalo Lixa
ЦЗ
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
19
Alisson Dos Santos Coelho
ЦФ
34
El Idrissi
ЦФ
3-3-2-2
1
Шайзада
24
Товар
32
Пластун
23
Эрланов
3
Шехович
40
Квек
93
Режиналдо
8
Тагыберген
8
Макаренко
98
Дарбо
41
Беседин
3-4-3
1
20
4
Д'Анцико
23
6
8
21
77
7
Жоржинью
11
25
23
Эрланов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
23
Эрланов
8
Макаренко
96
Абикен
96
Абикен
8
Макаренко
8
Тагыберген
9
Исламхан
9
Исламхан
8
Тагыберген
93
Режиналдо
22
Астанов
22
Астанов
93
Режиналдо
41
Беседин
17
Умаров
17
Умаров
41
Беседин
98
Дарбо
90
Садовский
90
Садовский
98
Дарбо
25
22
22
25
11
11
11
11
6
34
34
6
Остались в запасе
Ордабасы
Дифферданж
1
Сергей Игнатович
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
30
Rui Nibra
ВР
8
Fabio Cerqueira Martins
ЦЗ
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
19
Alisson Dos Santos Coelho
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Остались в запасе
30
Rui Nibra
ВР
8
Fabio Cerqueira Martins
ЦЗ
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
19
Alisson Dos Santos Coelho
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Педру Резенде
Статистика матча Ордабасы - Дифферданж
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Информация о матче
Главный судья:
Marek Radina, Czech Republic
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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