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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дифферданж - Ордабасы
Дифферданж - Ордабасы: обзор матча 23 июля 2024
Дифферданж
23.07.2024, вторник, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 3 : 5
Завершен
Ордабасы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дифферданж - Ордабасы
82'
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
82'
Желтая карточка
Е. Тунгышбаев
79'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
А. Тагыберген
71'
Замена
А. Абикен
️️️️
Ш. Умаров
68'
Желтая карточка
Т. Эрланов
46'
Замена
Д. Дарбо
️️️️
А. Беседин
46'
Замена
Режиналдо
️️️️
С. Астанов
14'
Желтая карточка
Е. Макаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дифферданж
20
Théo Brusco
ЦЗ
4
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
21
Ludovic Rauch
ЦП
8
Guillaume Trani
ЦП
25
Geoffrey Franzoni
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Дифферданж
30
Rui Nibra
ВР
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
2-2-2
20
4
Д'Анцико
21
8
7
Жоржинью
25
4-3-2-1
1
Игнатович
32
Пластун
2
Малый
23
Эрланов
5
Суюмбаев
22
Астанов
8
Макаренко
8
Тагыберген
17
Умаров
9
Исламхан
41
Беседин
22
Астанов
93
Режиналдо
93
Режиналдо
22
Астанов
17
Умаров
96
Абикен
96
Абикен
17
Умаров
8
Тагыберген
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
8
Тагыберген
41
Беседин
98
Дарбо
98
Дарбо
41
Беседин
Остались в запасе
Дифферданж
Ордабасы
30
Rui Nibra
ВР
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
30
Rui Nibra
ВР
77
Gianluca Bei
ЦЗ
9
Андреас Бух
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Педру Резенде
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Дифферданж - Ордабасы
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Главный судья:
Mohammad Usman Aslam, Norway
Стадион:
Stade Municipal de Differdange, Differdange
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