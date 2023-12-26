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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Дерби Каунти
Уиган Атлетик - Дерби Каунти: обзор матча 26 декабря 2023
Уиган Атлетик
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
19'
К. Нельсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Дерби Каунти
90'
+7
Замена
К. Элдер
️️️️
С. Брэдли
89'
Замена
Т. Форна
️️️️
К. Уилсон
89'
Замена
С. Брэдли
️️️️
К. Хурихейн
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Лэнг
83'
72'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Т. Баркуйзен
Замена
Л. Шоу
️️️️
С. Сессеньон
72'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Б. Адико
63'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
H. McHugh
46'
Замена
Д. Смит
️️️️
C. Sze
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
К. Лэнг
45'
Желтая карточка
Ш. Клэр
36'
35'
Желтая карточка
Н. Мендес-Лэйнг
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Нельсон
Пас отдал
Т. Баркуйзен
Желтая карточка
Б. Адико
15'
Желтая карточка
Л. Моррисон
14'
7'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
24
Harry McHugh
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
10
Каллум Лэнг
(К)
ПВ
19
Chris Sze
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
6
Келланд Уоттс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
18
Джонни Смит
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
3-4-1-2
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
2
Сессеньон
28
Клэр
17
Адико
8
Смит
24
10
Лэнг
11
Хамфрис
19
3-3-3-1
33
Уайлдсмит
44
Кашин
3
Форсит
12
Уилсон
24
Ньямб
18
Берд
35
Нельсон
29
Баркуйзен
14
Хурихейн
11
Мендес-Лэйнг
17
Коллинс
2
Сессеньон
29
Шоу
29
Шоу
2
Сессеньон
24
20
МакМанаман
20
МакМанаман
24
17
Адико
19
Осгор
19
Осгор
17
Адико
10
Лэнг
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Лэнг
19
18
Смит
18
Смит
19
14
Хурихейн
15
Брэдли
15
Брэдли
14
Хурихейн
Брэдли
20
Элдер
20
Элдер
Брэдли
12
Уилсон
14
Форна
14
Форна
12
Уилсон
29
Баркуйзен
32
Сибли
32
Сибли
29
Баркуйзен
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Дерби Каунти
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
31
Джош Викерс
ВР
23
Джо Уорд
ПП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
23
Джо Уорд
ПП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Уиган Атлетик - Дерби Каунти
4
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
13
Офсайды
0
3
Количество передач
430
363
Сейвы
3
0
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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