Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Дерби Каунти - Транмер
Дерби Каунти - Транмер: обзор матча 05 января 2013
Дерби Каунти
05.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
5 : 0
Завершен
Транмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дерби Каунти - Транмер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Транмер
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
- : -
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 11 тур
Транмер
1 : 2
17.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 10 тур
Транмер
1 : 1
10.10.2026
Рочдейл
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Транмер
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+