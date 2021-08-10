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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Дерби Каунти - Солфорд Сити
Дерби Каунти - Солфорд Сити: обзор матча 10 августа 2021
Дерби Каунти
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Солфорд Сити
43'
И. Хатчинсон
71'
К. Казим-Ричардс (П)
82'
Р. Моррисон
8'
J. Turnbull
14'
Д. Моррис
74'
Д. Моррис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Солфорд Сити
ГОЛ!
Л. Уотсон
5:3
ГОЛ!
M. Lund
4:3
ГОЛ!
К. Форсит
4:2
ГОЛ!
И. Турай
3:2
ГОЛ!
J. Brown
3:1
ГОЛ!
К. Казим-Ричардс
2:1
ГОЛ!
Д. Моррис
1:1
ГОЛ!
Г. Шинни
1:0
Замена
Г. Шинни
️️️️
Р. Моррисон
88'
ГОЛ! 3:3!
Р. Моррисон
82'
81'
Замена
M. Lund
️️️️
C. McAleny
Желтая карточка
К. Йозвяк
77'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Моррис
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Казим-Ричардс
71'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
И. Хатчинсон
66'
64'
Замена
I. Henderson
️️️️
T. Elliott
ГОЛ! 1:2!
И. Хатчинсон
Пас отдал
J. Stretton
43'
18'
Желтая карточка
J. Turnbull
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Моррис
Пас отдал
T. Golden
8'
ГОЛ! 0:1!
J. Turnbull
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Солфорд Сити
7
Matthew Willock
ЦФ
9
Tom Elliott
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
3
Ибу Турай
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
5
Ashley Eastham
ЦФ
32
Tylor Golden
ЦФ
31
Том Кинг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Солфорд Сити
8
Matthew Lund
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
40
Ian Henderson
ЦФ
1
Зак Джикок
ЦФ
2-2-5
3
Форсит
20
Уильямс
32
Сибли
11
Моррисон
21
Хатчинсон
21
Оллсоп
14
72
Йозвяк
8
Уотсон
5
3
Турай
31
Кинг
32
5
4
11
Моррисон
4
Шинни
4
Шинни
11
Моррисон
21
Хатчинсон
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
21
Хатчинсон
14
8
8
14
9
40
40
9
Остались в запасе
Дерби Каунти
Солфорд Сити
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
32
Liam Shephard
ЦФ
1
Зак Джикок
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Остались в запасе
32
Liam Shephard
ЦФ
1
Зак Джикок
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Дерби Каунти - Солфорд Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
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