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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Питерборо Юнайтед
Дерби Каунти - Питерборо Юнайтед: обзор матча 01 января 2024
Дерби Каунти
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Питерборо Юнайтед
1'
Д. Коллинс
60'
Д. Коллинс
9'
Х. Берроуз
84'
К. Поку
90+4'
Р. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Питерборо Юнайтед
90'
+6
Замена
Э. Фернандес
️️️️
К. Поку
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Р. Джонс
90'
+1
Замена
R. De Havilland
️️️️
Д. Рэндалл
84'
ГОЛ! 2:2!
К. Поку
Пас отдал
Х. Берроуз
76'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
П. Киосо
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Уилсон
72'
Замена
T. John-Jules
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коллинс
60'
Пенальти не реализован!
Д. Коллинс
60'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Т. Баркуйзен
46'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
К. Хурихейн
46'
Замена
К. Элдер
️️️️
К. Форсит
46'
Желтая карточка
К. Форсит
41'
30'
Желтая карточка
Э. Киприану
9'
ГОЛ! 1:1!
Х. Берроуз
Пас отдал
К. Поку
ГОЛ! 1:0!
Д. Коллинс
Пас отдал
Т. Баркуйзен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
Питерборо Юнайтед
33
Jake West
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
44
David Ajiboye
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
3-3-3-1
33
Уайлдсмит
44
Кашин
3
Форсит
12
Уилсон
35
Нельсон
18
Берд
24
Ньямб
14
Хурихейн
29
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
17
Коллинс
3-1-1-3-2
44
30
Киосо
5
Эдвардс
20
Найт
5
Киприану
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
10
Мэйсон-Кларк
8
26
Джонс
14
Хурихейн
16
Томпсон
16
Томпсон
14
Хурихейн
3
Форсит
20
Элдер
20
Элдер
3
Форсит
29
Баркуйзен
32
Сибли
32
Сибли
29
Баркуйзен
12
Уилсон
23
Уорд
23
Уорд
12
Уилсон
11
Мендес-Лэйнг
10
10
11
Мендес-Лэйнг
17
Поку
37
Фернандес
37
Фернандес
17
Поку
31
Рэндалл
15
15
31
Рэндалл
30
Киосо
44
44
30
Киосо
Остались в запасе
Дерби Каунти
Питерборо Юнайтед
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
33
Jake West
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
Остались в запасе
33
Jake West
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Дерби Каунти - Питерборо Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
11
Нарушения
9
4
Офсайды
4
0
Количество передач
301
579
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
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