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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Дерби Каунти
Флитвуд - Дерби Каунти: обзор матча 06 января 2024
Флитвуд
06.01.2024, суббота, 15:30
Англия. Первая лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Дерби Каунти
76'
Д. Стокли
27'
Н. Мендес-Лэйнг
45+1'
Д. Коллинс
90'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Дерби Каунти
90'
+2
Замена
Т. Форна
️️️️
К. Хурихейн
90'
ГОЛ! 1:3!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
М. Берд
Замена
R. Coughlan
️️️️
Д. Вела
86'
80'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Д. Коллинс
ГОЛ! 1:2!
Д. Стокли
Пас отдал
Ш. Руни
76'
73'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
P. Omochere
️️️️
Ф. Паттерсон
70'
63'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
T. John-Jules
Замена
Ж. Китирна
️️️️
Д. Мэрриот
61'
46'
Замена
К. Элдер
️️️️
К. Форсит
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Коллинс
Пас отдал
К. Хурихейн
Желтая карточка
Д. Вела
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
М. Берд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
16
Джош Вела
(К)
ЦП
22
Callum Dolan
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
8
Harvey Macadam
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
18
Harrison Holgate
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
3-4-1-3
32
Ирл
44
26
Руни
18
Лаваль
16
Вела
22
44
44
Паттерсон
9
Стокли
7
Мэрриот
1
3-3-2-2
31
Викерс
44
Кашин
12
Уилсон
3
Форсит
15
Брэдли
18
Берд
35
Нельсон
11
Мендес-Лэйнг
14
Хурихейн
17
Коллинс
10
7
Мэрриот
18
Китирна
18
Китирна
7
Мэрриот
16
Вела
19
19
16
Вела
44
Паттерсон
9
9
44
Паттерсон
17
Коллинс
16
Томпсон
16
Томпсон
17
Коллинс
3
Форсит
20
Элдер
20
Элдер
3
Форсит
10
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
10
14
Хурихейн
14
Форна
14
Форна
14
Хурихейн
Остались в запасе
Флитвуд
Дерби Каунти
1
Stephen McMullan
ВР
8
Harvey Macadam
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
33
Джо Уайлдсмит
ВР
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
8
Harvey Macadam
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Флитвуд - Дерби Каунти
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
11
9
Офсайды
2
5
Количество передач
267
402
Сейвы
3
0
Точность передач %
62
73
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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