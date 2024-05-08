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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Депортиво Тачира - Либертад
Депортиво Тачира - Либертад: обзор матча 08 мая 2024
Депортиво Тачира
08.05.2024, среда, 03:00
Кубок Либертадорес, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Либертад
50'
C. R. Santa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Тачира - Либертад
90'
+2
Замена
W. Mendieta
️️️️
L. Sanabria
90'
+2
Замена
Á. Campuzano
️️️️
Э. Кабальеро
83'
Желтая карточка
И. Франко
81'
Пенальти не реализован!
М. Эспиноса
75'
Замена
G. Aguilar
️️️️
C. R. Santa
68'
Замена
У. Мартинес
️️️️
B. Merlini
50'
ГОЛ! 0:1!
C. R. Santa
Пас отдал
И. Франко
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Депортиво Тачира - Либертад
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
12
Офсайды
4
1
Количество передач
312
559
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.74
Матчи команд
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Депортес Толима
0 : 1
27.02.2026
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Депортиво Тачира
0 : 1
20.02.2026
Депортес Толима
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Депортиво Тачира
1 : 0
11.02.2026
Стронгест
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Стронгест
2 : 1
04.02.2026
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
1 : 0
29.05.2025
Депортиво Тачира
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Новости команд
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Депортиво Тачира
Либертад
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
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2016.06.23 18:14
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