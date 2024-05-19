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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Химнасия
Дефенса и Хустисия - Химнасия: обзор матча 19 мая 2024
Дефенса и Хустисия
19.05.2024, воскресенье, 02:00
Аргентина. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Химнасия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дефенса и Хустисия - Химнасия
44'
Желтая карточка
П. де Бласис
Начало матча
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Химнасия
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
16
14
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
5
2
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
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