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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Дебрецен - Лион
Дебрецен - Лион: обзор матча 05 июля 2014
Дебрецен
05.07.2014, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
4 : 2
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дебрецен - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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26.10.2026
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Лига Европы, 3 тур
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22.10.2026
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Информация о матче
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