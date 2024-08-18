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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Феникс
Данубио - Феникс: обзор матча 18 августа 2024
Данубио
18.08.2024, воскресенье, 18:30
Уругвай. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Феникс
90+5'
M. Peralta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Феникс
90'
+7
Желтая карточка
S. Viera
ГОЛ! 1:0!
M. Peralta
90'
+5
Желтая карточка
E. Ancheta
85'
Желтая карточка
L. Sosa
82'
82'
Желтая карточка
A. da Silveira
79'
Замена
W. Fernández
️️️️
F. Rodríguez
79'
Замена
M. Juambeltz
️️️️
S. Cortelezzi
Замена
L. Sosa
️️️️
S. Romero
63'
61'
Замена
S. de Marco
️️️️
A. Perez
61'
Замена
F. de León
️️️️
D.
Желтая карточка
S. Romero
60'
Замена
M. Peralta
️️️️
I. Pereira
46'
32'
Желтая карточка
A. Perez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
30
Sebastián Fernández
ЦФ
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
24
Juan Álvez
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
31
Dudu
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Данубио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
4
Mateo Argüello
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
20
Manuel Monzeglio
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
17
Nicolás Blandi
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
30
Matías Cabrera
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
8
Breno Caetano
ЦФ
18
A. Perez
ЦФ
9
Sebastián da Silva
ЦФ
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
3-5-2
1
Гойкоэчеа
13
16
4
19
19
7
21
3
10
30
3-2-4-1
25
20
28
24
24
13
24
17
31
16
17
19
6
6
19
21
10
10
21
28
55
55
28
31
17
17
31
26
26
18
18
17
8
8
17
Остались в запасе
Данубио
Феникс
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
4
Mateo Argüello
ЦЗ
80
Cristhian Tizon
ЦП
20
Manuel Monzeglio
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
17
Nicolás Blandi
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
33
Agustín Requena
ВР
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
30
Matías Cabrera
ЦП
8
Breno Caetano
ЦФ
9
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
4
Mateo Argüello
ЦЗ
80
Cristhian Tizon
ЦП
20
Manuel Monzeglio
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
17
Nicolás Blandi
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
30
Matías Cabrera
ЦП
8
Breno Caetano
ЦФ
9
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Леонель Рокко
Статистика матча Данубио - Феникс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Sacarelo Roig,
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
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