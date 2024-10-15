Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Швейцария - Дания
Швейцария - Дания: обзор матча 15 октября 2024
Швейцария
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
2 : 2
Завершен
Дания
26'
Р. Фройлер
45+1'
З. Амдуни (П)
27'
Г. Исаксен
69'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Дания
Замена
К. Витциг
️️️️
З. Амдуни
89'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Д. Ндой
89'
86'
Замена
Й. Меле
️️️️
П. Доргу
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Фройлер
81'
Замена
А. Зекири
️️️️
Б. Эмболо
81'
75'
Замена
К. Дольберг
️️️️
В. Нельссон
69'
ГОЛ! 2:2!
К. Эриксен
Пас отдал
П. Хейбьерг
Замена
Ф. Угринич
️️️️
Ф. Ридер
67'
56'
Замена
Й. Винд
️️️️
А. Гренбек
56'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Г. Исаксен
56'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Хойлунд
55'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
З. Амдуни
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Ридер
37'
Желтая карточка
Н. Эльведи
30'
27'
ГОЛ! 1:1!
Г. Исаксен
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 1:0!
Р. Фройлер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
10
Гранит Джака
(К)
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К)
ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
8
Густав Исаксен
ПП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Швейцария
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Кристиан Витциг
АП
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Асгер Серенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Йенс Стаге
ЦП
20
Мадс Бидструп
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кобель
19
Гарсия
17
Фернандес
5
Аканджи
4
Эльведи
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
11
Ндой
7
Эмболо
10
Амдуни
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
18
Бах
3
Вестергор
6
Нельссон
13
Кристенсен
17
Доргу
8
Исаксен
20
Гренбек
23
Хейбьерг
10
Эриксен
9
Хойлунд
22
Ридер
15
Угринич
15
Угринич
22
Ридер
11
Ндой
6
Сьерро
6
Сьерро
11
Ндой
8
Фройлер
20
Эбишер
20
Эбишер
8
Фройлер
10
Амдуни
6
Витциг
6
Витциг
10
Амдуни
7
Эмболо
14
Зекири
14
Зекири
7
Эмболо
17
Доргу
5
Меле
5
Меле
17
Доргу
8
Исаксен
14
Стаге
14
Стаге
8
Исаксен
9
Хойлунд
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
9
Хойлунд
6
Нельссон
12
Дольберг
12
Дольберг
6
Нельссон
20
Гренбек
19
Винд
19
Винд
20
Гренбек
Остались в запасе
Швейцария
Дания
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Асгер Серенсен
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
20
Мадс Бидструп
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
21
Филипп Кен
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Асгер Серенсен
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
20
Мадс Бидструп
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Швейцария - Дания
2
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
7
Офсайды
0
3
Количество передач
580
380
Сейвы
3
1
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Зиттерштадион
Новости команд
Все
Швейцария
Дания
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер сборной Португалии выложил пост после 1:4 от Дании
16 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+