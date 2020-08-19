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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Целе - Дандолк
Целе - Дандолк: обзор матча 19 августа 2020
Целе
19.08.2020, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Дандолк
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Статистика матча Целе - Дандолк
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Матчи команд
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
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Целе
Дандолк
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» проиграл, «Байер» победил и другие результаты
17 сентября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» проиграл, «Байер» победил и другие результаты
17 сентября
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
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