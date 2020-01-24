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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Дандолк - ЦСКА
Дандолк - ЦСКА: обзор матча 24 января 2020
Дандолк
24.01.2020, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дандолк - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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Дандолк
ЦСКА
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Круговой объявил, когда состоится его разговор с Глушенковым
12:47
3
Стало известно, вернется ли Акинфеев в профессиональный футбол
12:15
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
10:17
4
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Круговой объявил, когда состоится его разговор с Глушенковым
12:47
3
Стало известно, вернется ли Акинфеев в профессиональный футбол
12:15
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
10:17
4
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