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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Даллас - Сток Сити
Даллас - Сток Сити: обзор матча 28 июля 2013
Даллас
28.07.2013, воскресенье, 05:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Даллас - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
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