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Расписание матчей
Англия. Кубок
Дагенхэм энд Редбридж - Херефорд
Дагенхэм энд Редбридж - Херефорд: обзор матча 18 ноября 2008
Дагенхэм энд Редбридж
18.11.2008, вторник, 00:00
Англия. Кубок
2 : 1
Завершен
Херефорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дагенхэм энд Редбридж - Херефорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 46 тур
Солихалл Мурс
1 : 1
05.05.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 45 тур
Дагенхэм энд Редбридж
6 : 1
26.04.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 44 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
21.04.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 43 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
18.04.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
12.04.2025
Хартлпул Юнайтед
Херефорд
Англия. Кубок, 1/128 финала
Херефорд
0 : 2
04.11.2023
Гиллинхэм
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
Астон Вилла
2 : 0
23.08.2011
Херефорд
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
29.01.2011
Херефорд
Англия. Кубок, Финал
Линкольн
3 : 4
08.01.2011
Херефорд
Англия. Кубок лиги
Херефорд
0 : 3
10.08.2010
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Виктория Роад
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Дагенхэм энд Редбридж
Херефорд
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2022.02.10 23:42
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