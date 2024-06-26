Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Турция
Чехия - Турция: обзор матча 26 июня 2024
Чехия
26.06.2024, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Турция
66'
Т. Соучек
51'
Х. Чалханоглу
90+4'
Д. Тосун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Турция
90'
+8
Желтая карточка
А. Гюлер
Желтая карточка
Т. Соучек
90'
+8
Красная карточка
Т. Хоры
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
О. Кекчю
90'
+5
Желтая карточка
К. Айхан
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Д. Тосун
Пас отдал
О. Кекчю
Желтая карточка
Л. Крейчи
90'
+1
87'
Замена
О. Кекчю
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
В. Ярош
85'
Желтая карточка
Л. Черв
85'
85'
Желтая карточка
С. Акайдын
Замена
М. Юрасек
️️️️
Д. Юрасек
81'
80'
Желтая карточка
М. Мюлдюр
76'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
К. Йылдыз
75'
Замена
Д. Тосун
️️️️
А. Гюлер
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Провод
75'
68'
Желтая карточка
У. Чакир
66'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
66'
64'
Желтая карточка
М. Гюнок
63'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
И. Юкшек
Замена
Я. Кухта
️️️️
М. Хытил
55'
Замена
Т. Хоры
️️️️
А. Гложек
55'
Замена
М. Коварж
️️️️
И. Станек
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
И. Юкшек
49'
Желтая карточка
И. Юкшек
46'
Замена
К. Айхан
️️️️
С. Озкан
37'
Желтая карточка
К. Йылдыз
Желтая карточка
П. Шик
34'
31'
Желтая карточка
С. Озкан
Вторая желтая
А. Барак
20'
Желтая карточка
А. Барак
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
7
Антонин Барак
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
23
Витезслав Ярош
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
3
Томаш Влчек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
20
Ондржей Лингр
ЦП
8
Петр Шевчик
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
19
Томаш Хоры
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
18
Матей Юрасек
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-2-2-2
16
Станек
14
Юрасек
3
Голеш
4
Гранац
5
Цоуфал
7
Крейчи
22
Соучек
17
Провод
7
Барак
13
Хытил
10
Гложек
3-4-2-1
1
Гюнок
18
Мюлдюр
4
Акайдын
3
Демирал
10
Чалханоглу
5
Озкан
16
Юкшек
20
Кадиоглу
8
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
16
Станек
1
Коварж
1
Коварж
16
Станек
17
Провод
20
Лингр
20
Лингр
17
Провод
10
Гложек
19
Хоры
19
Хоры
10
Гложек
14
Юрасек
18
Юрасек
18
Юрасек
14
Юрасек
13
Хытил
11
Кухта
11
Кухта
13
Хытил
5
Озкан
22
Айхан
22
Айхан
5
Озкан
16
Юкшек
5
Йокушлу
5
Йокушлу
16
Юкшек
10
Чалханоглу
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Чалханоглу
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
8
Гюлер
9
Тосун
9
Тосун
8
Гюлер
Остались в запасе
Чехия
Турция
23
Витезслав Ярош
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
3
Томаш Влчек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
23
Витезслав Ярош
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
3
Томаш Влчек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Чехия - Турция
6
2
11
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
11
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
9
Офсайды
0
1
Количество передач
228
512
Сейвы
3
5
Точность передач %
69
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.32
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
47683 из 57000 зрителей (83%)
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Чехия
Турция
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+