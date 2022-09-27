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Расписание матчей
Лига наций
Швейцария - Чехия
Швейцария - Чехия: обзор матча 27 сентября 2022
Швейцария
27.09.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа A2, 6 тур
2 : 1
Завершен
Чехия
29'
Р. Фройлер
30'
Б. Эмболо
45'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Чехия
Желтая карточка
Д. Закария
90'
+3
79'
Замена
П. Шевчик
️️️️
В. Черны
Замена
Д. Закария
️️️️
Д. Соу
79'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Шакири
65'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Эмболо
65'
64'
Замена
Л. Провод
️️️️
А. Барак
64'
Замена
Я. Кухта
️️️️
Л. Калвах
61'
Пенальти не реализован!
Т. Соучек
Желтая карточка
Н. Эльведи
60'
46'
Замена
М. Гавел
️️️️
О. Кудела
46'
Замена
И. Станек
️️️️
Т. Вацлик
45'
ГОЛ! 2:1!
П. Шик
Пас отдал
Д. Зима
ГОЛ! 2:0!
Б. Эмболо
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фройлер
Пас отдал
Д. Шакири
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
7
Антонин Барак
АП
0
Адам Влканова
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Швейцария
21
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Седрик Иттен
ЦФ
14
Ардон Яшари
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
8
Петр Шевчик
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
13
Родригес
4
Эльведи
22
Шер
3
Видмер
10
Джака
8
Фройлер
15
Соу
17
Варгас
23
Шакири
7
Эмболо
4-1-1-2-2
1
Вацлик
5
Цоуфал
6
Зима
3
Емелка
17
Кудела
22
Соучек
18
Калвах
7
Барак
0
Влканова
10
Шик
18
Черны
15
Соу
6
Закария
6
Закария
15
Соу
23
Шакири
11
Штеффен
11
Штеффен
23
Шакири
7
Эмболо
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Эмболо
1
Вацлик
16
Станек
16
Станек
1
Вацлик
17
Кудела
4
Гавел
4
Гавел
17
Кудела
18
Черны
8
Шевчик
8
Шевчик
18
Черны
7
Барак
17
Провод
17
Провод
7
Барак
18
Калвах
11
Кухта
11
Кухта
18
Калвах
Остались в запасе
Швейцария
Чехия
21
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
19
Седрик Иттен
ЦФ
14
Ардон Яшари
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
23
Иржи Павленка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
21
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
19
Седрик Иттен
ЦФ
14
Ардон Яшари
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Остались в запасе
23
Иржи Павленка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Швейцария - Чехия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
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0 : 2
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