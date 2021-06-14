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Расписание матчей
Евро-2024
Шотландия - Чехия
Шотландия - Чехия: обзор матча 14 июня 2021
Шотландия
14.06.2021, понедельник, 16:00
Чемпионат Европы, группа D, 1 тур
0 : 2
Завершен
Чехия
42'
П. Шик
52'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Чехия
87'
Замена
М. Крменчик
️️️️
П. Шик
87'
Замена
П. Шевчик
️️️️
В. Дарида
Замена
К. Нисбет
️️️️
Л. Дайкс
79'
Замена
Д. Форрест
️️️️
С. О'Доннелл
79'
72'
Замена
М. Выдра
️️️️
Л. Масопуст
72'
Замена
А. Гложек
️️️️
Я. Янкто
67'
Замена
Т. Голеш
️️️️
А. Крал
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Армстронг
67'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Д. Хендри
67'
52'
ГОЛ! 0:2!
П. Шик
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Р. Кристи
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
В. Цоуфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Билли Гилмор
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
10
Че Адамс
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
7
Антонин Барак
АП
10
Матей Выдра
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Маршалл
5
Хэнли
16
Купер
13
Хендри
3
Робертсон
2
О'Доннелл
17
Армстронг
7
МакГинн
4
Мактоминей
11
Кристи
9
Дайкс
4-2-3-1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челустка
6
Калас
18
Боржил
22
Соучек
21
Крал
12
Масопуст
8
Дарида
14
Янкто
10
Шик
17
Армстронг
20
Фрейзер
20
Фрейзер
17
Армстронг
2
О'Доннелл
25
Форрест
25
Форрест
2
О'Доннелл
13
Хендри
8
МакГрегор
8
МакГрегор
13
Хендри
11
Кристи
10
Адамс
10
Адамс
11
Кристи
9
Дайкс
17
Нисбет
17
Нисбет
9
Дайкс
21
Крал
3
Голеш
3
Голеш
21
Крал
8
Дарида
8
Шевчик
8
Шевчик
8
Дарида
12
Масопуст
10
Выдра
10
Выдра
12
Масопуст
14
Янкто
10
Гложек
10
Гложек
14
Янкто
10
Шик
11
Крменчик
11
Крменчик
10
Шик
Остались в запасе
Шотландия
Чехия
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Антонин Барак
АП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Антонин Барак
АП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Шотландия - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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