Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Чехия
Италия - Чехия: обзор матча 04 июня 2021
Италия
04.06.2021, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Чехия
23'
Ч. Иммобиле
42'
Н. Барелла
66'
Л. Инсинье
73'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Чехия
Замена
Р. Толой
️️️️
А. Флоренци
86'
81'
Замена
М. Садилек
️️️️
В. Дарида
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ч. Иммобиле
78'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Берарди
77'
ГОЛ! 4:0!
Д. Берарди
Пас отдал
Л. Инсинье
73'
ГОЛ! 3:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Ч. Иммобиле
66'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
Д. Кьеллини
64'
Замена
Эмерсон
️️️️
Л. Спинаццола
63'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Жоржиньо
63'
61'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Л. Масопуст
61'
Замена
М. Выдра
️️️️
Я. Янкто
46'
Замена
Д. Зима
️️️️
О. Челустка
46'
Замена
П. Шик
️️️️
М. Крменчик
46'
Замена
Т. Соучек
️️️️
А. Барак
ГОЛ! 2:0!
Н. Барелла
Пас отдал
Жоржиньо
42'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
7
Антонин Барак
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
8
Петр Шевчик
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
10
Патрик Шик
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
4
Спинаццола
19
Бонуччи
3
Кьеллини
24
Флоренци
5
Локателли
8
Жоржиньо
18
Барелла
10
Инсинье
11
Берарди
17
Иммобиле
4-1-3-1-1
23
Павленка
5
Цоуфал
24
Брабец
3
Челустка
18
Боржил
21
Крал
12
Масопуст
8
Дарида
14
Янкто
7
Барак
11
Крменчик
11
Берарди
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Берарди
4
Спинаццола
13
Эмерсон
13
Эмерсон
4
Спинаццола
3
Кьеллини
15
Ачерби
15
Ачерби
3
Кьеллини
24
Флоренци
25
Толой
25
Толой
24
Флоренци
8
Жоржиньо
16
Кристанте
16
Кристанте
8
Жоржиньо
17
Иммобиле
10
Распадори
10
Распадори
17
Иммобиле
3
Челустка
6
Зима
6
Зима
3
Челустка
7
Барак
22
Соучек
22
Соучек
7
Барак
8
Дарида
8
Садилек
8
Садилек
8
Дарида
12
Масопуст
8
Шевчик
8
Шевчик
12
Масопуст
11
Крменчик
10
Шик
10
Шик
11
Крменчик
14
Янкто
10
Выдра
10
Выдра
14
Янкто
Остались в запасе
Италия
Чехия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Италия - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Новости команд
Все
Италия
Чехия
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+