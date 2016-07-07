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Лига Европы 2026/2027
Ордабасы - Чукарички
Ордабасы - Чукарички: обзор матча 07 июля 2016
Ордабасы
07.07.2016, четверг, 15:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Чукарички
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ордабасы - Чукарички
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Чукарички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
- : -
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 11 тур
Чукарички
0 : 0
10.10.2026
Мачва
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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