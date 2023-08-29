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Англия. Кубок лиги
Плимут Аргайл - Кристал Пэлас
Плимут Аргайл - Кристал Пэлас: обзор матча 29 августа 2023
Плимут Аргайл
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Кристал Пэлас
6'
Б. Уэйн
46'
Л. Кандл
59'
О. Эдуард
61'
Ж. Матета
62'
Ж. Матета
83'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Скарр
90'
+2
84'
Желтая карточка
Ж. Матета
84'
Замена
М. Гехи
️️️️
Д. Томкинс
83'
ГОЛ! 2:4!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
Замена
Ф. Иссака
️️️️
Л. Уоррингтон
80'
Замена
Р. Харди
️️️️
Б. Уэйн
80'
Желтая карточка
M. Butcher
79'
Замена
Б. Мамба
️️️️
М. Миллер
71'
Замена
Ф. Азаз
️️️️
T. Wright
71'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Кандл
70'
62'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Матета
Пас отдал
Д. Шлупп
61'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
59'
ГОЛ! 2:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Ж. Айю
56'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Н. Ахамада
55'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Х. Ридевальд
55'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Д. Рак-Сакьи
ГОЛ! 2:0!
Л. Кандл
Пас отдал
К. Райт
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Уэйн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
25
Фредди Иссака
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джек Уэллс-Моррисон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
27
Sean Grehan
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-3-3
25
Бертон
20
Кесслер-Хейден
17
Скарр
5
Плегесуэло
18
25
Кандл
25
Уоррингтон
23
Райт
17
19
Уэйн
19
Миллер
4-1-2-1-2
26
Джонстон
17
Клайн
26
Ричардс
5
Томкинс
3
Митчелл
44
Ридевальд
8
Ахамада
8
Лерма
17
Рак-Сакьи
14
Матета
29
Эдуард
19
Миллер
19
Мамба
19
Мамба
19
Миллер
25
Кандл
7
Уиттакер
7
Уиттакер
25
Кандл
25
Уоррингтон
25
Иссака
25
Иссака
25
Уоррингтон
17
10
Азаз
10
Азаз
17
19
Уэйн
39
Харди
39
Харди
19
Уэйн
5
Томкинс
6
Гехи
6
Гехи
5
Томкинс
8
Ахамада
27
Шлупп
27
Шлупп
8
Ахамада
44
Ридевальд
10
Эзе
10
Эзе
44
Ридевальд
17
Рак-Сакьи
10
Айю
10
Айю
17
Рак-Сакьи
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Кристал Пэлас
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
8
Джо Эдвардс
ПП
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джек Уэллс-Моррисон
ЦП
27
Sean Grehan
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
8
Джо Эдвардс
ПП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джек Уэллс-Моррисон
ЦП
27
Sean Grehan
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Плимут Аргайл - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
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