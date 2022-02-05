Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Хартлпул Юнайтед
Кристал Пэлас - Хартлпул Юнайтед: обзор матча 05 февраля 2022
Кристал Пэлас
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Хартлпул Юнайтед
4'
М. Гехи
22'
М. Олисе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Хартлпул Юнайтед
90'
+6
Замена
M. Cullen
️️️️
О. Богль
90'
+1
Желтая карточка
G. Holohan
82'
Замена
G. Holohan
️️️️
T. Crawford
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
80'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Митчелл
71'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Шлупп
71'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Э. Эзе
71'
60'
Замена
J. Grey
️️️️
G. Liddle
ГОЛ! 2:0!
М. Олисе
Пас отдал
К. Галлахер
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Гехи
Пас отдал
М. Олисе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Хартлпул Юнайтед
30
Ben Killip
ВР
4
Gary Liddle
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Timi Odusina
ЦЗ
3
David Ferguson
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
22
Tom Crawford
ЦП
29
Mark Shelton
ЦП
9
Омар Богль
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Хартлпул Юнайтед
13
Patrick Boyes
ВР
2
Reagan Ogle
ЦЗ
18
Martin Smith
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
10
Джо Уайт
АП
8
Isaac Fletcher
ЦФ
13
Mark Cullen
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
7
Joe Grey
ЦФ
4-3-2-1
1
Батлэнд
3
Митчелл
25
Уорд
6
Гехи
16
Келли
27
Шлупп
19
Миливойевич
8
Галлахер
10
Эзе
17
Олисе
14
Матета
3-2-2-3
30
5
3
2
4
12
22
29
8
Моррис
43
9
Богль
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Хьюз
27
Шлупп
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
10
Эзе
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Эзе
22
8
8
22
9
Богль
13
13
9
Богль
4
7
7
4
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
13
Patrick Boyes
ВР
2
Reagan Ogle
ЦЗ
18
Martin Smith
ЦП
10
Джо Уайт
АП
8
Isaac Fletcher
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
13
Patrick Boyes
ВР
2
Reagan Ogle
ЦЗ
18
Martin Smith
ЦП
10
Джо Уайт
АП
8
Isaac Fletcher
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Кристал Пэлас - Хартлпул Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
25.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 18 тур
Гейтсхед
1 : 2
21.11.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Файлд
3 : 1
27.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
2022.02.06 00:10
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+