Сербия. Суперлига
Младост - Црвена Звезда
Младост - Црвена Звезда: обзор матча 15 августа 2025
Младост
15.08.2025, пятница, 21:00
Сербия. Суперлига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Црвена Звезда
67'
O. Bondžulić
45+3'
В. Лучич
78'
А. Катай (П)
83'
А. Катай
87'
А. Катай
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Младост - Црвена Звезда
Завершен
88'
Замена
Matej Gashtarov
️️️️➡️️
Владимир Лучич
87'
ГОЛ! 1:4!
Александар Катай
Замена
Ирфан Хаджич
️️️️➡️️
Mihailo Oreščanin
84'
83'
Замена
Keimer Sandoval
️️️️➡️️
Adem Avdić
83'
ГОЛ! 1:3!
Александар Катай
Пас отдал
Родригао
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Александар Катай
76'
Замена
Luka Zarić
️️️️➡️️
Aleksa Damjanović
Желтая карточка
Nemanja Ahcin
69'
ГОЛ! 1:1!
Ognjen Bondžulić
Пас отдал
Petar Bojić
67'
Замена
Petar Bojić
️️️️➡️️
Данило Пантич
66'
Желтая карточка
Mihailo Oreščanin
59'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Владимир Лучич
Пас отдал
Vasilije Kostov
Замена
Душан Цветинович
️️️️➡️️
Nikola Ćirković
25'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
32
Sava Pribaković
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
(К)
ЦЗ
22
Mihailo Todosijevic
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
7
Nikola Andrić
ЦФ
11
Ognjen Bondžulić
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
8
Йован Сливич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Vasilije Kostov
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
10
Александар Катай
(К)
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Младост
23
Bogdan Matijašević
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
77
Uros Ljubomirac
ЦП
6
Nemanja Ahcin
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
36
David Đokić
ЦФ
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
10
Petar Bojić
ЦФ
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
65
Gorazd Ristovski
ЦЗ
45
Stefan Gudelj
ЦЗ
3
Keimer Sandoval
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
60
Matej Gashtarov
ЦП
70
Uros Đorđević
ЦФ
40
Luka Zarić
ЦФ
2-5-3
1
Стаменкович
32
30
5
Пантич
38
17
37
22
8
11
7
3-3-3-1
18
Глазер
71
25
Лекович
5
Родригао
8
Сливич
24
Станкович
22
37
Лучич
10
Катай
7
Милсон
19
30
40
Цветинович
40
Цветинович
30
37
9
Хаджич
9
Хаджич
37
5
Пантич
10
10
5
Пантич
71
3
3
71
37
Лучич
60
60
37
Лучич
19
40
40
19
23
Bogdan Matijašević
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
77
Uros Ljubomirac
ЦП
6
Nemanja Ahcin
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
36
David Đokić
ЦФ
Статистика матча Младост - Црвена Звезда
2
Всего ударов по воротам
10
33
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
25
75
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
10
Нарушения
12
6
Офсайды
1
3
Количество передач
178
556
Сейвы
7
3
Точность передач %
66
87
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
14
Удары из пределов штрафной
4
21
Удары из-за пределов штрафной
6
12
Сербия. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 5 тур
Войводина
- : -
16.08.2025
Явор
Сербия. Суперлига, 5 тур
Раднички 1923
- : -
17.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
17.08.2025
ОФК
Сербия. Суперлига, 5 тур
Партизан
- : -
17.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
- : -
17.08.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 5 тур
Войводина
- : -
16.08.2025
Явор
Сербия. Суперлига, 5 тур
Раднички 1923
- : -
17.08.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
17.08.2025
ОФК
Сербия. Суперлига, 5 тур
Партизан
- : -
17.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
- : -
17.08.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
- : -
23.08.2025
ТСЦ Бачка Топола
Последние матчи
Все
Младост
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 5 тур
Младост
1 : 4
15.08.2025
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
12.08.2025
Лех
Сербия. Суперлига, 4 тур
Црвена Звезда
1 : 0
09.08.2025
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
Спартак Сб
1 : 1
09.08.2025
Младост
Лига чемпионов, 3 раунд
Лех
1 : 3
06.08.2025
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 5 тур
Младост
1 : 4
15.08.2025
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 4 тур
Спартак Сб
1 : 1
09.08.2025
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Младост
1 : 0
02.08.2025
Радник
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички
3 : 1
26.07.2025
Младост
Сербия. Суперлига, 1 тур
Младост
1 : 1
20.07.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Младост
1 : 4
15.08.2025
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
12.08.2025
Лех
Сербия. Суперлига, 4 тур
Црвена Звезда
1 : 0
09.08.2025
ТСЦ Бачка Топола
Лига чемпионов, 3 раунд
Лех
1 : 3
06.08.2025
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 2 раунд
Црвена Звезда
5 : 1
29.07.2025
Линкольн
Архив
