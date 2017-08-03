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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Црвена Звезда
Спарта - Црвена Звезда: обзор матча 03 августа 2017
Спарта
03.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Црвена Звезда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Црвена Звезда
Желтая карточка
Ж. Манджек
59'
Начало матча
Статистика матча Спарта - Црвена Звезда
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
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