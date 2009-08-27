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Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Славия
Црвена Звезда - Славия: обзор матча 27 августа 2009
Црвена Звезда
27.08.2009, четверг, 22:30
Лига Европы
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Славия
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Статистика матча Црвена Звезда - Славия
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Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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