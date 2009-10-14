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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Хорватия
Казахстан - Хорватия: обзор матча 14 октября 2009
Казахстан
14.10.2009, среда, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 12 тур
1 : 2
Завершен
Хорватия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Казахстан - Хорватия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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