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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кроули Таун - Норвич Сити
Кроули Таун - Норвич Сити: обзор матча 27 августа 2019
Кроули Таун
27.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кроули Таун - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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0 : 4
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Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Броадфилд Стэдиум
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