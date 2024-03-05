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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Кроули Таун
Моркамб - Кроули Таун: обзор матча 05 марта 2024
Моркамб
05.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кроули Таун
68'
J. Slew
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Кроули Таун
90'
+4
Желтая карточка
Д. Орси
Желтая карточка
Д. Ивула
90'
+2
Замена
C. Stokes
️️️️
Я. Сонго'о
90'
79'
Замена
Н. Царулла
️️️️
К. Гордон
Замена
J. Davenport
️️️️
N. Khumbeni
79'
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
Д. Гарнер
78'
77'
Замена
J. Roles
️️️️
R. Darcy
73'
Желтая карточка
R. Darcy
ГОЛ! 1:0!
J. Slew
68'
67'
Замена
A. Campbell
️️️️
J. Kelly
Замена
Д. Ивула
️️️️
C. Brown
56'
Замена
J. Slew
️️️️
J. Larsson
56'
Желтая карточка
Я. Сонго'о
48'
Желтая карточка
N. Khumbeni
45'
+1
28'
Желтая карточка
J. Williams
10'
Желтая карточка
У. Райт
Желтая карточка
C. Brown
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
14
Christopher Stokes
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
1-1-3-5
1
Майр
4
Бедо
24
Сонго'о
8
27
22
19
Гарнер
2
5
3
20
3-1-2-4
34
12
Райт
5
3
Конрой
2
Гордон
26
49
19
7
9
Орси
17
27
19
19
27
19
Гарнер
7
Эдвардс
7
Эдвардс
19
Гарнер
24
Сонго'о
14
14
24
Сонго'о
22
11
11
22
20
39
Ивула
39
Ивула
20
49
11
11
49
2
Гордон
25
Царулла
25
Царулла
2
Гордон
19
28
28
19
Остались в запасе
Моркамб
Кроули Таун
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Моркамб - Кроули Таун
4
4
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
14
17
Офсайды
2
0
Количество передач
251
376
Сейвы
2
4
Точность передач %
60
71
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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