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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кроули Таун - Ипсвич Таун
Кроули Таун - Ипсвич Таун: обзор матча 12 августа 2014
Кроули Таун
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кроули Таун - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
- : -
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21.11.2026
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3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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