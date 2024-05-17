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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг Клуб - Кокимбо Унидо
Расинг Клуб - Кокимбо Унидо: обзор матча 17 мая 2024
Расинг Клуб
17.05.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, группа H, 5 тур
3 : 0
Завершен
Кокимбо Унидо
55'
А. Мартинес (П)
71'
А. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг Клуб - Кокимбо Унидо
Желтая карточка
A. Urzi
87'
86'
Замена
S. Cabrera
️️️️
J. Cornejo
Замена
Р. Мартинес
️️️️
А. Мартинес
74'
73'
Замена
E. Hernandez
️️️️
A. Chávez
73'
Замена
S. Galani
️️️️
C. Barrera
ГОЛ! 2:0!
А. Мартинес
71'
69'
Вторая желтая
M. Fernández
62'
Замена
A. Azócar
️️️️
A. Camargo
62'
Замена
N. Johansen
️️️️
B. Chandia
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мартинес
55'
53'
Желтая карточка
M. Fernández
Желтая карточка
А. Мартинес
44'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Расинг Клуб - Кокимбо Унидо
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
13
Офсайды
1
3
Количество передач
467
337
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 29 тур
Кокимбо Унидо
- : -
29.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 28 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
21.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 25 тур
Ньюбленсе
2 : 1
25.10.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
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ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
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В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
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21 мая
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7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
«Расинг» – «Каракас»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.53
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