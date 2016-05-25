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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - ДР Конго
Румыния - ДР Конго: обзор матча 25 мая 2016
Румыния
25.05.2016, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
ДР Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Румыния - ДР Конго
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
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Колумбия
1 : 0
24.06.2026
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