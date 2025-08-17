Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Кельн
Ян Регенсбург - Кельн: онлайн-трансляция 17 августа 2025
Ян Регенсбург
17.08.2025, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Кельн
Матч
Личные встречи
Статистика матча Ян Регенсбург - Кельн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Ян Регенсбург
Кельн
3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите
19 мая, 14:29
Кубок Германии. «Байер» вышел в полуфинал, с трудом обыграв клуб 2-го дивизиона
6 февраля, 01:34
«Байер» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025
5 февраля, 21:35
«Бавария» потратила 7 миллионов на вратаря из второй Бундеслиги
28 января, 10:48
«Бавария» нашла нового дублера для Нойера
8 января, 20:44
2
В Германии умер 25-летний футболист
29 ноября 2023, 00:09
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
21 мая 2021, 11:38
20
Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
7 апреля 2021, 21:26
Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты
4 февраля 2021, 01:30
3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите
19 мая, 14:29
Кубок Германии. «Байер» вышел в полуфинал, с трудом обыграв клуб 2-го дивизиона
6 февраля, 01:34
«Байер» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025
5 февраля, 21:35
«Бавария» потратила 7 миллионов на вратаря из второй Бундеслиги
28 января, 10:48
«Бавария» нашла нового дублера для Нойера
8 января, 20:44
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
10.08.2025
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 1 тур
Ингольштадт
1 : 1
02.08.2025
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Кельн
4 : 0
18.05.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
3 : 1
18.05.2025
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ян Регенсбург
2 : 2
11.05.2025
Карлсруэ
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
10.08.2025
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 1 тур
Ингольштадт
1 : 1
02.08.2025
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
3 : 1
18.05.2025
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ян Регенсбург
2 : 2
11.05.2025
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 1
03.05.2025
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Кельн
4 : 0
18.05.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
1 : 2
09.05.2025
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 1
03.05.2025
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.04.2025
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Кельн
3 : 1
20.04.2025
Пройссен
