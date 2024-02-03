Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Форест Грин
Колчестер Юнайтед - Форест Грин: обзор матча 03 февраля 2024
Колчестер Юнайтед
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
3 : 3
Завершен
Форест Грин
65'
A. Smith
67'
Д. Феврье
70'
Г. Андерсон
11'
M. Stevens (П)
27'
К. Доидж
74'
Д. Томпсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Форест Грин
90'
Замена
М. Ойеделе
️️️️
Д. Томпсон
83'
Желтая карточка
К. Джонс
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
Г. Андерсон
81'
77'
Замена
К. Джонс
️️️️
M. Stevens
77'
Замена
J. Robson
️️️️
Ф. Дабо
74'
ГОЛ! 3:3!
Д. Томпсон
ГОЛ! 3:2!
Г. Андерсон
Пас отдал
Т. Хоппер
70'
ГОЛ! 2:2!
Д. Феврье
Пас отдал
Г. Андерсон
67'
ГОЛ! 1:2!
A. Smith
Пас отдал
J. Akinde
65'
Замена
J. Akinde
️️️️
N. Chilvers
61'
43'
Замена
D. Bernard
️️️️
J. Moore-Taylor
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Доидж
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Stevens
Желтая карточка
Т. Хоппер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
11
Джейден Феврье
ПВ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Колчестер Юнайтед
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Форест Грин
1
Tommy Simkin
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
8
Макси Ойеделе
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
3-2-2-3
1
Гудман
3
Яндоло
26
2
Ричардсон
12
16
Рид
7
Андерсон
11
Феврье
14
Хоппер
14
5
3-1-2-4
12
Дэниэльс
25
Дабо
5
Иннис
2
Томпсон
8
МакКэн
6
16
15
27
Доидж
7
14
14
14
14
14
7
Андерсон
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
7
Андерсон
15
3
3
15
14
28
Джонс
28
Джонс
14
2
Томпсон
8
Ойеделе
8
Ойеделе
2
Томпсон
25
Дабо
3
3
25
Дабо
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Форест Грин
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
1
Tommy Simkin
ВР
10
Рис Браун
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
10
Рис Браун
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Форест Грин
1
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
622
276
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
56
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Новости команд
Все
Колчестер Юнайтед
Форест Грин
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+