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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Тальерес де Кордоба - Кобресаль
Тальерес де Кордоба - Кобресаль: обзор матча 15 мая 2024
Тальерес де Кордоба
15.05.2024, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Кобресаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Кобресаль
Желтая карточка
B. Barticciotto
84'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
75'
Замена
B. Barticciotto
️️️️
N. Bustos
72'
60'
Замена
L. Valencia
️️️️
F. García
Замена
Р. Соса
️️️️
М. Галарса
60'
60'
Замена
C. Munder
️️️️
F. Lobos
60'
Замена
J. Castro
️️️️
D. Coelho
50'
Желтая карточка
F. Alarcón
15'
Желтая карточка
D. Céspedes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Кобресаль
22
Leandro Requena
ВР
16
Franco Bechtholdt
ЦЗ
5
Francisco Alarcón
(К)
ЦЗ
18
Diego Céspedes
ЦП
17
Franco García
ЦП
19
Cristopher Mesías
ЦП
9
Diego Coelho
ЦФ
10
Franco Lobos
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
19
Рамон Соса
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Кобресаль
12
Alejandro Santander
ВР
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
13
Marcelo Jorquera
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
8
Leandro Navarro
ЦП
27
César Munder
ЦФ
10
Leonardo Valencia
ЦФ
11
Gastón Lezcano
ЦФ
16
Julio Castro
ЦФ
19
Sergio Carrasco
ЦФ
1-1-3
29
Наварро
80
Галарса
17
Эррера
11
19
2-3-2
22
16
5
18
17
19
10
9
80
Галарса
19
Соса
19
Соса
80
Галарса
19
33
33
19
10
27
27
10
17
10
10
17
9
16
16
9
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Кобресаль
26
Лаутаро Моралес
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
12
Alejandro Santander
ВР
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
13
Marcelo Jorquera
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
8
Leandro Navarro
ЦП
11
Gastón Lezcano
ЦФ
19
Sergio Carrasco
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
Остались в запасе
12
Alejandro Santander
ВР
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
13
Marcelo Jorquera
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
8
Leandro Navarro
ЦП
11
Gastón Lezcano
ЦФ
19
Sergio Carrasco
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Густаво Уэрта
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Кобресаль
2
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
573
299
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.57
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Кобресаль
Чили. Примера, 29 тур
Ньюбленсе
- : -
30.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 28 тур
Кобресаль
3 : 2
21.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад де Чили
2 : 1
08.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 26 тур
Кобресаль
2 : 2
01.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 25 тур
О'Хиггинс
1 : 1
25.10.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 24 тур
Кобресаль
0 : 0
10.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Menendez, Peru
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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