Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Кобресаль - Сан-Паулу
Кобресаль - Сан-Паулу: обзор матча 09 мая 2024
Кобресаль
09.05.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, группа B, 4 тур
1 : 3
Завершен
Сан-Паулу
23'
D. Coelho
38'
Лусиано
60'
Р. Нестор
78'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кобресаль - Сан-Паулу
Желтая карточка
F. Lobos
88'
82'
Замена
А. Силва
️️️️
Лусиано
78'
ГОЛ! 1:3!
Х. Кальери
Замена
J. Castro
️️️️
D. Coelho
73'
Замена
G. Lezcano
️️️️
L. Valencia
73'
Замена
F. Lobos
️️️️
F. García
73'
Желтая карточка
G. Pacheco
72'
60'
ГОЛ! 1:2!
Р. Нестор
Пас отдал
Д. Галоппо
58'
Замена
Эрик
️️️️
Феррейра
58'
Замена
Р. Нестор
️️️️
М. Араухо
38'
ГОЛ! 1:1!
Лусиано
Пас отдал
М. Араухо
ГОЛ! 1:0!
D. Coelho
Пас отдал
C. Mesías
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобресаль
22
Leandro Requena
(К)
ВР
16
Franco Bechtholdt
ЦЗ
19
Cristopher Mesías
ЦП
18
Diego Céspedes
ЦП
8
Leandro Navarro
ЦП
17
Franco García
ЦП
9
Diego Coelho
ЦФ
10
Leonardo Valencia
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
36
Патрик
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
15
Микель Араухо
АП
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Кобресаль
12
Alejandro Santander
ВР
5
Francisco Alarcón
ЦЗ
13
Marcelo Jorquera
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
19
Sergio Carrasco
ЦФ
27
César Munder
ЦФ
11
Gastón Lezcano
ЦФ
16
Julio Castro
ЦФ
10
Franco Lobos
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
1-4-2
22
16
19
8
17
18
10
9
4-3-2
23
Рафаэл
18
Винисиус
15
Франко
5
Арболеда
36
Патрик
25
Алиссон
15
Араухо
11
Феррейра
9
Кальери
10
Лусиано
10
11
11
10
9
16
16
9
17
10
10
17
15
Араухо
11
Нестор
11
Нестор
15
Араухо
10
Лусиано
17
Силва
17
Силва
10
Лусиано
11
Феррейра
33
Эрик
33
Эрик
11
Феррейра
Остались в запасе
Кобресаль
Сан-Паулу
12
Alejandro Santander
ВР
5
Francisco Alarcón
ЦЗ
13
Marcelo Jorquera
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
19
Sergio Carrasco
ЦФ
27
César Munder
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
35
Sabino
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
12
Alejandro Santander
ВР
5
Francisco Alarcón
ЦЗ
13
Marcelo Jorquera
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
19
Sergio Carrasco
ЦФ
27
César Munder
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
35
Sabino
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Кобресаль - Сан-Паулу
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
13
Количество передач
289
615
Сейвы
5
0
Точность передач %
84
91
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.61
Матчи команд
Кобресаль
Чили. Примера, 29 тур
Ньюбленсе
- : -
30.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 28 тур
Кобресаль
3 : 2
21.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад де Чили
2 : 1
08.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 26 тур
Кобресаль
2 : 2
01.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 25 тур
О'Хиггинс
1 : 1
25.10.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 24 тур
Кобресаль
0 : 0
10.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Juan Lopez, Paraguay
Стадион:
Estadio Zorros del Desierto, Calama
Новости команд
Все
Кобресаль
Сан-Паулу
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+