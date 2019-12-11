Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Реал
Брюгге - Реал: обзор матча 11 декабря 2019
Брюгге
11.12.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
1 : 3
Завершен
Реал
55'
Х. Ванакен
53'
Родриго
64'
Винисиус
90+1'
Л. Модрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Реал
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Л. Модрич
Пас отдал
Каземиро
84'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Иско
77'
Замена
К. Бензема
️️️️
Л. Йович
73'
Замена
Б. Диас
️️️️
Винисиус
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Т. Вльетинк
70'
64'
ГОЛ! 1:2!
Винисиус
Пас отдал
Родриго
Замена
С. Схрайверс
️️️️
П. Тау
59'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Э. Деннис
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
А. Одриосола
37'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
Э. Соболь
34'
Желтая карточка
О. Коссуну
22'
Желтая карточка
Э. Баланта
15'
6'
Желтая карточка
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Миньоле
44
Мехеле
15
Дели
23
Соболь
31
Коссуну
3
Баланта
77
Вльетинк
20
Ванакен
25
Вормер
10
Тау
17
Деннис
4-1-1-3-1
23
Ареоля
20
Одриосола
19
Варан
3
Милитао
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
11
Родриго
22
Иско
7
Винисиус
9
Йович
77
Вльетинк
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
77
Вльетинк
10
Тау
8
Схрайверс
8
Схрайверс
10
Тау
22
Иско
8
Вальверде
8
Вальверде
22
Иско
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
9
Йович
9
Бензема
9
Бензема
9
Йович
Остались в запасе
Брюгге
Реал
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Брюгге - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Брюгге
Реал
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
21 ноября
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
21 ноября
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+