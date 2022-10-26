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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Порту
Брюгге - Порту: обзор матча 26 октября 2022
Брюгге
26.10.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 4
Завершен
Порту
33'
М. Тареми
57'
Эванилсон
60'
С. Эустакиу
70'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Порту
88'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Эванилсон
Замена
Э. Баланта
️️️️
Р. Онидика
80'
Замена
Л. Аудор
️️️️
К. Нильсен
80'
77'
Замена
Г. Верон
️️️️
Галено
77'
Замена
Б. Кошта
️️️️
С. Эустакиу
77'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Сков Ольсен
71'
Замена
Д. Боята
️️️️
А. Силла
71'
Замена
Б. Мейер
️️️️
Д. Одои
71'
70'
ГОЛ! 0:4!
М. Тареми
Пас отдал
Отавио
65'
Желтая карточка
М. Урибе
60'
ГОЛ! 0:3!
С. Эустакиу
57'
ГОЛ! 0:2!
Эванилсон
Желтая карточка
Р. Онидика
55'
Желтая карточка
А. Силла
54'
49'
Желтая карточка
Д. Карму
42'
Желтая карточка
Отавио
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Пас отдал
Отавио
29'
Желтая карточка
С. Эустакиу
Желтая карточка
Д. Одои
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
62
Линнт Аудор
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
44
Мехеле
21
Силла
3
Одои
25
Онидика
17
Бьюкенан
20
Ванакен
70
Ланг
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
3-2-3-2
99
Кошта
15
Кардосо
6
Карму
12
Сануси
8
Урибе
46
Эустакиу
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
9
Эванилсон
3
Одои
5
Мейер
5
Мейер
3
Одои
21
Силла
28
Боята
28
Боята
21
Силла
94
Нильсен
62
Аудор
62
Аудор
94
Нильсен
25
Онидика
3
Баланта
3
Баланта
25
Онидика
70
Сков Ольсен
7
Нуса
7
Нуса
70
Сков Ольсен
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
9
Эванилсон
27
Консейсау
27
Консейсау
9
Эванилсон
46
Эустакиу
28
Кошта
28
Кошта
46
Эустакиу
13
Галено
27
Верон
27
Верон
13
Галено
Остались в запасе
Брюгге
Порту
1
Сенне Ламменс
ВР
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Брюгге - Порту
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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