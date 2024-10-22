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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Брюгге
Милан - Брюгге: обзор матча 22 октября 2024
Милан
22.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 1
Завершен
Брюгге
34'
К. Пулишич
61'
Т. Рейндерс
71'
Т. Рейндерс
51'
К. Саббе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Брюгге
83'
Замена
К. Нильсен
️️️️
А. Яшари
Замена
М. Тиав
️️️️
М. Габбиа
83'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Ю. Фофана
75'
73'
Желтая карточка
М. Скурась
Желтая карточка
М. Габбиа
71'
ГОЛ! 3:1!
Т. Рейндерс
Пас отдал
С. Чуквуэзе
71'
70'
Замена
М. Скурась
️️️️
Ф. Хутгла
70'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Х. Цолис
ГОЛ! 2:1!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Н. Окафор
61'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Р. Леау
60'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Лофтус-Чик
60'
Желтая карточка
А. Мората
59'
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Саббе
Пас отдал
У. Ветлесен
Желтая карточка
Р. Леау
50'
46'
Замена
К. Саббе
️️️️
Х. Сейс
46'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
Ш. Тальби
40'
Красная карточка
Р. Онидика
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
34'
23'
Желтая карточка
А. Яшари
20'
Желтая карточка
Х. Сейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
23
Томори
22
Эмерсон
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
27
Леау
11
Пулишич
21
Мората
3-2-2-3
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
25
Онидика
14
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
9
Хутгла
7
Тальби
17
Цолис
46
Габбиа
12
Тиав
12
Тиав
46
Габбиа
24
Фофана
80
Муса
80
Муса
24
Фофана
27
Леау
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
27
Леау
20
Лофтус-Чик
19
Окафор
19
Окафор
20
Лофтус-Чик
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
7
Тальби
10
Ветлесен
10
Ветлесен
7
Тальби
9
Хутгла
22
Скурась
22
Скурась
9
Хутгла
17
Цолис
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
17
Цолис
14
Яшари
94
Нильсен
94
Нильсен
14
Яшари
Остались в запасе
Милан
Брюгге
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Милан - Брюгге
3
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
9
Офсайды
1
1
Количество передач
668
412
Сейвы
4
3
Точность передач %
94
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.62
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
3 : 1
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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