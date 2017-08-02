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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Брюгге
Истанбул Башакшехир - Брюгге: обзор матча 02 августа 2017
Истанбул Башакшехир
02.08.2017, среда, 20:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Брюгге
7'
Э. Адебайор
34'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Брюгге
65'
Желтая карточка
Р. Вормер
42'
Желтая карточка
С. Денсвил
ГОЛ! 2:0!
Э. Вишча
Пас отдал
Э. Адебайор
34'
Желтая карточка
Г. Клиши
24'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
10'
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Г. Клиши
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Истанбул Башакшехир
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
4-3-1-1
1
Бабакан
21
Текдемир
3
Клиши
24
Епуряну
80
Кайсара
11
Элиа
8
Моссоро
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
3-3-1
34
Хорват
4
Мехеле
4
Денсвил
3
Энгелс
11
Рафаэлов
25
Вормер
6
Накамба
9
Фоссен
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Брюгге
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
21
Хосе Искьердо
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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Истанбул Башакшехир
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