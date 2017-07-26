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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Истанбул Башакшехир
Брюгге - Истанбул Башакшехир: обзор матча 26 июля 2017
Брюгге
26.07.2017, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
16'
С. Денсвил
79'
С. Денсвил
64'
Э. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 2:1!
С. Денсвил
79'
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Элиа
61'
Желтая карточка
А. Епуряну
ГОЛ! 1:0!
С. Денсвил
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Истанбул Башакшехир
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
3-3-1
34
Хорват
3
Энгелс
4
Денсвил
4
Мехеле
6
Накамба
25
Вормер
11
Рафаэлов
24
Пербе
2-2-1
1
Бабакан
3
Клиши
24
Епуряну
25
Белезоглу
11
Элиа
10
Вишча
Остались в запасе
Брюгге
Истанбул Башакшехир
21
Хосе Искьердо
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Брюгге - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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