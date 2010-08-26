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Динамо Мн - Брюгге
Динамо Мн - Брюгге: обзор матча 26 августа 2010
Динамо Мн
26.08.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
2 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Брюгге
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Статистика матча Динамо Мн - Брюгге
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Матчи команд
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
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01.11.2026
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25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
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21.10.2026
Ланс
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