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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иран - Чили
Иран - Чили: обзор матча 26 марта 2015
Иран
26.03.2015, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иран - Чили
Красные карточки
0
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0
0
Матчи команд
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Информация о матче
Стадион:
НВ Арена
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Иран
Чили
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
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