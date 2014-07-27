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Товарищеские матчи. Клубы
Чикаго Файр - Тоттенхэм
Чикаго Файр - Тоттенхэм: обзор матча 27 июля 2014
Чикаго Файр
27.07.2014, воскресенье, 04:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чикаго Файр - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
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3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
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01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
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Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
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США. МЛС, 31 тур
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1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
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