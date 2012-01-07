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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Челтенхэм
Тоттенхэм - Челтенхэм: обзор матча 07 января 2012
Тоттенхэм
07.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Челтенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Челтенхэм
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0
0
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0
0
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