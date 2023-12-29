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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Рединг
Челтенхэм - Рединг: обзор матча 29 декабря 2023
Челтенхэм
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Рединг
29'
L. Sercombe
37'
Д. Баттон (АГ)
45'
J. Dorsett
45+2'
П. Мукаиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Рединг
89'
Желтая карточка
Х. Книббс
86'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
М. Крейг
Желтая карточка
L. Smith
79'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
G. Lloyd
77'
Замена
О. Хэммонд
️️️️
L. Sercombe
77'
76'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
П. Мукаиру
Желтая карточка
T. Pett
67'
62'
Замена
Т. Биндон
️️️️
А. Мбенг
Замена
У. Ферри
️️️️
B. Williams
61'
Замена
E. Bonds
️️️️
К. Томпсон
61'
Замена
А. Кина
️️️️
R. Street
45'
+4
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
П. Мукаиру
Пас отдал
Л. Уинг
45'
ГОЛ! 2:1!
J. Dorsett
Пас отдал
Л. Уинг
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Баттон
37'
36'
Желтая карточка
J. Dorsett
32'
Желтая карточка
С. Смит
ГОЛ! 1:0!
L. Sercombe
Пас отдал
S. Long
29'
27'
Желтая карточка
А. Мбенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
9
G. Lloyd
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
12
Том Холмс
(К)
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
4
Бен Эллиот
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
2-1-5
23
Саутвуд
20
5
6
Томпсон
8
33
6
3
4
2-2-1-2-3
27
Баттон
12
Холмс
6
Эбби
27
Мбенг
14
Крейг
10
Уинг
39
Азиз
18
Мукаиру
28
Смит
3
8
Книббс
20
11
Ферри
11
Ферри
20
6
Томпсон
16
16
6
Томпсон
8
27
Хэммонд
27
Хэммонд
8
9
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
9
17
9
Кина
9
Кина
17
27
Мбенг
44
Биндон
44
Биндон
27
Мбенг
14
Крейг
8
Сэвидж
8
Сэвидж
14
Крейг
18
Мукаиру
4
Эллиот
4
Эллиот
18
Мукаиру
Остались в запасе
Челтенхэм
Рединг
21
James Pardington
ВР
26
Grant Horton
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
1
Joel Pereira
ВР
6
Клинтон Мола
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
26
Grant Horton
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
6
Клинтон Мола
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Челтенхэм - Рединг
2
4
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
13
Офсайды
2
1
Количество передач
317
298
Сейвы
3
6
Точность передач %
51
56
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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