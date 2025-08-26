Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кембридж Юнайтед - Чарльтон
Кембридж Юнайтед - Чарльтон: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Кембридж Юнайтед
26.08.2025, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Чарльтон
Матч
Личные встречи
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Чарльтон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Кембридж Юнайтед
Чарльтон
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
21 июня, 10:18
3
Маслов прокомментировал слухи об интересе лондонского клуба
30 сентября 2024, 15:00
3
В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
30 августа 2024, 23:28
21
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
11 января 2023, 00:55
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
23 декабря 2022, 08:40
1
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
21 июня, 10:18
3
Маслов прокомментировал слухи об интересе лондонского клуба
30 сентября 2024, 15:00
3
В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
30 августа 2024, 23:28
21
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
11 января 2023, 00:55
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
23 декабря 2022, 08:40
1
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Кембридж Юнайтед
Чарльтон
Англия. Вторая лига, 4 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 2
19.08.2025
Кембридж Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
0 : 0
16.08.2025
Чарльтон
Англия. Вторая лига, 3 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 1
16.08.2025
Хэрроджейт
Англия. Вторая лига, 2 тур
Суиндон Таун
3 : 2
09.08.2025
Кембридж Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
1 : 0
09.08.2025
Уотфорд
Англия. Вторая лига, 4 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 2
19.08.2025
Кембридж Юнайтед
Англия. Вторая лига, 3 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 1
16.08.2025
Хэрроджейт
Англия. Вторая лига, 2 тур
Суиндон Таун
3 : 2
09.08.2025
Кембридж Юнайтед
Англия. Вторая лига, 1 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
02.08.2025
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 46 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 2
03.05.2025
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
0 : 0
16.08.2025
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
1 : 0
09.08.2025
Уотфорд
Англия. Первая лига, Финал
Чарльтон
1 : 0
25.05.2025
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 1/2 финала
Чарльтон
1 : 0
15.05.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 1/2 финала
Уиком Уондерерс
0 : 0
11.05.2025
Чарльтон
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: