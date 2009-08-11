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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Херефорд - Чарльтон
Херефорд - Чарльтон: обзор матча 11 августа 2009
Херефорд
11.08.2009, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
1 : 0
Завершен
Чарльтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Херефорд - Чарльтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херефорд
Англия. Кубок, 1/128 финала
Херефорд
0 : 2
04.11.2023
Гиллинхэм
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
Астон Вилла
2 : 0
23.08.2011
Херефорд
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
29.01.2011
Херефорд
Англия. Кубок, Финал
Линкольн
3 : 4
08.01.2011
Херефорд
Англия. Кубок лиги
Херефорд
0 : 3
10.08.2010
Колчестер Юнайтед
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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